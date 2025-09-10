فيديو لإعلامي مصري منذ أشهر يثير جدلا.. هل تنبأ بهجوم الدوحة؟

وأعيد تداول الفيديو على نطاق واسع، بعدما تعرضت العاصمة القطرية لهجوم إسرائيلي غير مسبوق أمس، استهدف قادة حركة حماس.وفي المقابلة التي أذيعت في يونيو الماضي، يقول عكاشة ردا على سؤال حول توقعاته لمنطقة دول : "منطقة لا تحسب قطر في هذا الموضوع، هي أدت المهمة بأمانة ودورها انتهى".وواصل: "فيه دول لن يحدث بها شيء ودول أخرى سيحدث بها تغيرات"، واستدرك قائلا: "لن أفسر شيئا، لكن قطر أدت دورها".وأمس تعرضت الدوحة لهجوم إسرائيلي غير مسبوق، استهدف اجتماعا لقيادات حركة حماس، لكن الحركة الفلسطينية أكدت لاحقا نجاة قياداتها.وقوبل الهجوم بتنديد دولي وعربي واسع، وأعربت قطر عن صدمتها من محاولة استهداف وفد المفاوضات في الوساطة التي تقودها إلى جانب مصر، وأكدت أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد، كما شنت هجوما على الإسرائيلي ، ودعت إلى وضع حد لتصرفاته في المنطقة.ونقلت صحيفة " " أن قطر شعرت بصدمة كبيرة نتيجة "الخيانة" من قبل وإسرائيل، اللتين كانتا قد وعدتا سابقا بعدم استهداف ممثلي حركة "حماس" على أراضيها.يذكر أن توفيق عكاشة، كان عضوا في حتى عام 2016 عندما أسقط المجلس عضويته بسبب لقاء مع السفير الإسرائيلي، وأطلق عليه وقتها "نائب التطبيع" وقوبلت خطواته بغضب واسع في وداخل .وأسقط المجلس عضوية عكاشة، بعد تصويت داخل قاعته وموافقة ثلثي الأعضاء، بسبب عقده اللقاء "دون إذن من المجلس وإخطار الجهات المعنية متعديا على دور والأجهزة الدبلوماسية ولتناوله قضايا تمس المصري خلال اللقاء مع السفير الإسرائيلي"، بالإضافة إلى الإساءة لدول عربية.