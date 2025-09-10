ترامب يدخل على خط أزمة روسيا وبولندا.. وموسكو تعلق: خرافات

واليوم الأربعاء، أكد وزير الخارجية البولندي أن خرق عدة مسيرات روسية أجواء الدولة العضو في (ناتو) ليلا "ليس حدثا عرضيا".وإجمالا، حددت بولندا 19 انتهاكا لأجوائها ليلا وأسقطت 3 مسيّرات على الأقل، بحسب ما أفادت الحكومة في وقت سابق، مضيفة بأن أحدا لم يتأذّى بـ"التحرك الروسي"."بداية جديدة"في تعقيبه على التطورات، أشار الرئيس الأمريكي الأربعاء إلى "انتهاك" طائرات روسية مسيّرة المجال الجوي لبولندا.وقال في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "ما قصة وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!".فيما أعلن أن ترامب سيتحدث قريبا مع نظيره البولندي كارول ناوروكي.وبحسب سيكورسكي، في تصريحات إعلامية، فإنه "لا شك لدينا في أنه لم يكن حدثا عرضيا.. نتعامل مع هجوم غير مسبوق ليس في الأراضي فحسب، بل كذلك في أراضي والاتحاد الأوروبي".وقال إن المسيّرات الروسية دخلت في السابق الأجواء البولندية لكنه أشار إلى أن الوضع مختلف هذه المرة.وأفاد "عندما تقوم مسيّرة أو اثنتان بذلك، يكون هناك احتمال بأنه عطل تقني"، مضيفا: "لكن كما قلت لكم في هذه الحالة، وقع 19 خرقا، وبالتالي لا يصدق بأن يكون حدثا عرضيا"."خرافات"من جانبها، نفت استهداف بولندا، واتهمت وارسو بنشر "خرافات" بهدف تصعيد الحرب في أوكرانيا.فيما أفادت في وارسو فرانس برس بأن "بولندا فشلت في تقديم أدلة على المصدر الروسي للأجسام التي دخلت المجال الجوي البولندي".وبينما كرر بيان الجيش الروسي بشأن عدم استهداف بولندا والذي أفاد بأن مدى مسيّرات روسيا لا يتجاوز 700 كيلومتر، قالت الخارجية الروسية إن "هذه الحقائق الملموسة تدحض بالكامل الخرافات التي تنشرها بولندا مجددا لتصعيد أزمة أوكرانيا".