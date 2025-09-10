Alsumaria Tv
تفاصيل مثيرة تخص الهجوم على قادة حماس في الدوحة

دوليات

2025-09-10 | 14:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل مثيرة تخص الهجوم على قادة حماس في الدوحة
المصدر:
روسيا اليوم
384 شوهد

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة.

ونقلت القناة عن مصدر أوروبي: "إسرائيل أطلقت صواريخ باليستية من طائرات حربية عبر أجواء سوريا باتجاه الدوحة".
 
وأضافت القناة أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على الدوحة من نوع "الدوري الفضي، يصل وزن الرأس الحربي لكل منها إلى 200 كيلوغرام".

والثلاثاء، قالت "القناة 14" العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي اخترق أجواء الأردن وسوريا والعراق والسعودية في طريقه إلى العاصمة القطرية لاستهداف قادة حماس.

وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية قطعت مسافة تقارب 1800 كيلومتر للوصول إلى هدفها في الدوحة.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن العملية جرت بتنسيق مع دول أخرى.

وردا على ذلك، أكد مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية أن ما يتم تداوله حول مرور طائرات إسرائيلية فوق أجواء المملكة لضرب أهداف داخل قطر، هو ادعاء باطل وافتراء كاذب.

وأكد المصدر على ضرورة عدم تداول مثل هذه الأخبار الملفقة والشائعات المضللة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
تسوركوف الى تصل تل أبيب
17:40 | 2025-09-10
إصابة طالبين بإطلاق نار بمدرسة في كولورادو الأمريكية
17:30 | 2025-09-10
ترامب يعلن مقتل تشارلي كيرك
16:48 | 2025-09-10
إيران تتحدث عن سوريا: الكيان احتل مساحة أكبر من غزة
16:33 | 2025-09-10
البنتاغون يوافق على مساعدات للجيش اللبناني
16:11 | 2025-09-10
سوريا.. قتيل ومصابون بقصف صاروخي شرقي حلب
15:47 | 2025-09-10

