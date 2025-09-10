تفاصيل مثيرة تخص الهجوم على قادة حماس في الدوحة

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في .



ونقلت القناة عن مصدر أوروبي: " أطلقت صواريخ باليستية من طائرات حربية عبر أجواء باتجاه ".

وأضافت القناة أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على الدوحة من نوع "الدوري الفضي، يصل وزن الرأس الحربي لكل منها إلى 200 كيلوغرام".



والثلاثاء، قالت "القناة 14" العبرية، إن الإسرائيلي اخترق أجواء وسوريا والعراق والسعودية في طريقه إلى العاصمة القطرية لاستهداف قادة حماس.



وأضافت أن المقاتلات الإسرائيلية قطعت مسافة تقارب 1800 كيلومتر للوصول إلى هدفها في الدوحة.



وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة " " العبرية أن العملية جرت بتنسيق مع دول أخرى.



وردا على ذلك، أكد مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية أن ما يتم تداوله حول مرور طائرات إسرائيلية فوق أجواء المملكة لضرب أهداف داخل ، هو ادعاء باطل وافتراء كاذب.



وأكد المصدر على ضرورة عدم تداول مثل هذه الأخبار الملفقة والشائعات المضللة، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.