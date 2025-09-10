المرشد الإيراني لحكومات المنطقة: أمريكا ليست موضع ثقة

اعتبر المرشد الايراني الاعلى السيد علي الخامنئي، الأربعاء، أن ليست موضع ثقة.



وقال الخامنئي في تغريدة على منصة "اكس"، "فلتعلم حكومات المنطقة أن ليست موضع ثقة، وأنها تنظر إليها كأدوات للحفاظ على الكيان الصهيوني ومصالحها الاستكبارية في المنطقة".

وأضاف أنها "تستخدم أموالها وقدراتها لتحقيق مآربها"، مردفا "يكمن حل مشكلات المنطقة في اتحاد الشعوب والحكومات المسلمة والوقوف في وجه الأهداف الاستكبارية".