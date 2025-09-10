محاولة اغتيال لناشط أمريكي مؤيد لترامب خلال خطاب

وأُلقي القبض على القناص الذي أطلق النار على كيرك.

وقال : "يجب أن نصلي جميعا من أجل كيرك".وصرح مدير كاش باتيل بأن المكتب يراقب عن كثب حادثة إطلاق النار على الناشط المحافظ تشارلي كيرك.وأسس كيرك في عام 2012 منظمة "نقطة تحول " (TPUSA)، ويشغل كيرك منصب المدير التنفيذي فيها، تعمل المنظمة على تعزيز القيم المحافظة في المدارس والكليات والجامعات، ومحاربة "الأجندة اليسارية".