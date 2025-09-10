ترامب يعلن مقتل تشارلي كيرك

أعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن مقتل الناشط اليميني كيرك.

وقال ، "مقتل كيرك والأسطوري".

وأضاف "أمرت بتنكيس الأعلام في والمباني الفيدرالية حتى الأحد حدادا على مقتل الناشط تشارلي كيرك".

ونفذت محاولة اغتيال للناشط اليميني تشارلي كيرك للرئيس الأمريكي أثناء إلقائه خطابا في حرم جامعة يوتا بطلق ناري في رقبته.

وأُلقي القبض على القناص الذي أطلق النار على كيرك.