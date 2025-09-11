قطر تعلن عقد قمة عربية طارئة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي

وذكرت الوسائل، ان "القمة ستعقد يومي الأحد والاثنين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في العاصمة ".واستنكرت جميع القصف الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.