حماس تعتبر هجوم إسرائيل في الدوحة إعلان حرب على الدول العربية

وجاء في بيان صادر عن الحركة الفلسطينية: "الهجوم الصهيوني على يتطلب تحركا عربيا فوريا لأنه يعرض والدولي للخطر".وأشار برهوم إلى أن "دماء قادة حماس ليست أغلى من دماء أطفال والقدس والضفة وفلسطين، والمحاولة الفاشلة لاغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة تعكس بحث الاحتلال عن صورة نصر وهمية".وتابع أن الجريمة لم تستهدف الوفد المفاوض بل مسار التفاوض برمته مضيفا أن جريمة الكيان الصهيوني النكراء لن تفلح في تغيير مواقفنا الراسخة ومطالبنا الواضحة في وقف العدوان.وقال أن جريمة الكيان الصهيوني الأخيرة تثبت أن نتنياهو وحكومته يتحملان وحدهما مسؤولية عرقلة المفاوضات.وقال أن حماس تعرب عن التضامن المطلق مع أميرا وحكومة وشعبا وتدعو قادة والإسلامية إلى الوقوف بقوة أمام هذه الغطرسة الصهيونية.هذا وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين القادمين بهدف مناقشة تداعيات استهداف وفد حركة "حماس" المفاوض في .