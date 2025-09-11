عقب اغتيال كيرك.. فريق ترامب يشدد الإجراءات الأمنية

وقالت الصحيفة إن مراسم الأميركية (البنتاغون) لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 2001 نُقلت إلى مكان أكثر أمنا، في حين ستُتخذ تدابير إضافية عندما يحضر مباراة بيسبول مساء الخميس بالتوقيت المحلي في .وأضافت الصحيفة أن فريق ترامب يُجري مناقشات أوسع نطاقا بخصوص كيفية زيادة أمن الرئيس بخلاف تأمين الفعاليات التي سيحضرها هذا الأسبوع.وأعربت السلطات الأميركية، الخميس، عن اعتقادها بأن القناص الذي اغتال كيرك قد قفز من سطح أحد المباني وفر إلى أحد الأحياء بعد أن أطلق رصاصة واحدة، ولم يتم التعرف على هويته بعد، وأضافت أن المحققين عثروا على بندقية قوية تعمل يدويا يُرجح أنها استُخدمت في الهجوم، وأنهم يراجعون لقطات مصورة بالفيديو للشخص الذي يُعتقد أنه المسؤول عن الهجوم.ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى تمكن مطلق النار من الفرار.ونشر ، الخميس، صورا لشخص فيما يتعلق بحادث إطلاق النار على كيرك، بينما ناشد المحققون الرأى العام تقديم المعلومات التي يمكن أن تقود إلى القاء القبض عليه.وأعاد إطلاق النار إلى ذهن ترامب ذكريات مؤلمة عن محاولة اغتياله في يوليو 2024، وفقا لأشخاص مطلعين على تفكيره، حسب "وول ".