رئيس الوزراء القطري من مجلس الأمن: هجوم إسرائيل استهدف حيا سكنيا

اعتبر ، الخميس، أن هجوم استهدف حيا سكنيا مليئا بالمدارس والبعثات.

وقال في كلمة له خلال جلسة لمجلس ، "نقدر التضامن الذي أبداه أعضاء بعد الهجوم الإسرائيلي الغادر ونثمن جهود أعضاء مجلس الأمن وصولا لاعتماد البيان الصحفي".

وأضاف "هجوم الغادر استهدف مباني معروفة للجميع بأنها مقر لوفد حماس المفاوض"، كاشفا أن "هجوم إسرائيل الغادر استهدف حيا سكنيا مليئا بالمدارس والبعثات الدبلوماسية".

وتابع "ما حدث يمثل انتهاكا لسيادة دولة ذات عضوية كاملة في "، مردفا "هجوم إسرائيل يضع بكامله أمام اختبار كبير".



وكانت إسرائيل استهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس في ، مما أسفر عن مقتل 6 من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي .