عرض زواج بين موسيقي شهير ويهودي

وقال نشطاء إن "الشاب الذي يظهر في الفيديو هو المنتج الموسيقي الصهيوني أمير أهارون الذي تقدم بعرض زواج لشاب يدعى تابوخ".وقد أثار المشهد واسعا بعدما ظهر في الفيديو تصفيق وتشجيع من بعض اليهود الموجودين في المكان لدعم ذلك العرض.واعتبر كثيرون هذه الخطوة استفزازا لمشاعر واعتداء على قدسية المكان.وعلى منصات التواصل الاجتماعي، جاءت ردود فعل غاضبة من مستخدمين رأوا أن مثل هذه التصرفات تمثل إساءة للأراضي وتدنيسا لها.