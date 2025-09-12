"يديعوت أحرونوت": الإمارات وبخت مسؤولاً إسرائيلياً بعد هجوم الدوحة

وأشارت صحيفة " " إلى أن الجزء الأكبر من اجتماع وزيرة دولة لشؤون في الإمارات مع نائب السفير الإسرائيلي احد هورساندي بعد الهجوم الإسرائيلي في يوم الثلاثاء الماضي، كان "مخصصا لقضية الضم (مناطق في الضفة الغربية) الشائكة".وحسب الصحيفة العبرية، فبعد سلسلة من التحذيرات العلنية والسرية، أكدت الوزيرة مجددا أنه "إذا قامت بضم مناطق في الضفة الغربية)، فإن ذلك سيجعل من الصعب جدا على مواصلة علاقاتها مع إسرائيل".وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن أوضحت أن لن تتسامح مع الضم الإسرائيلي، وذكرت: "لا تعتبرونا أمراً مسلما به، ولا تظنوا أننا سنستوعب كل شيء دون رد". ووفقا لمصادر مطلعة على تفاصيل المحادثة، كان هذا هو جوهرها.وتضمن جزء آخر من المحادثة، بالطبع، الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في . واحتجت الوزيرة بشكل رئيسي على المساس بسيادة قطر وعلى التوقيت الإشكالي للهجوم، خاصة في الوقت الذي كان فيه فريق التفاوض التابع لـحماس يناقش عرض الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق شامل.