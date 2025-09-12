الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد "إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين"

وأكد وسائل إعلام، أن قرار الجمعية جاء في الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي انعقد في بين 28 و30 يوليو 2025.وقد أعلنت كل من والولايات المتحدة معارضتهما الشديدة للقرار قبل التصويت، غير أن ذلك لم يمنع الجمعية العامة من إقراره بأغلبية واسعة.وصوتت 142 دولة لصالحه، مقابل 10 دول صوتت بالضد، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت بينها وايران.وفي وقت سابق، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين في 22 سبتمبر الجاري، لإحياء عملية سلمية تم تعليقها هذا الصيف وسط تصاعد العنف في .