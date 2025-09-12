لابيد: إسرائيل تنهار وتعيش عزلة دولية

وكتب لابيد في صفحته على منصة "X": "في المجال الرياضي والثقافي والأعمال التجارية وخاصة في العلاقات الدولية مع دول العالم، تواجه حالة من السياسي والمقاطعة التاريخية.الحكومة التي تشكلت في السابع من أكتوبر تقودنا نحو العزلة الدولية، دون إدراك عمق الأزمة وبدون امتلاك أي إستراتيجية مضادة".وكان لابيد قد انتقد سابقا موقف حكومة الاسرائيلي من صفقة الرهائن، مشيرا إلى أن الحكومة لا تحاول حتى إعادتهم إلى ديارهم.وفي ذات الوقت، أعرب لابيد في وقت سابق عن فرحته وهنأ الجيش الإسرائيلي على استهداف قادة "حماس" في في منشور على "إكس" مباشرة بعد الإعلان عن تنفيذ العملية بقطر.إلا أنه عاد وعبر مخاوفه بسأن مصير الرهائن في وتساءل "عما إذا كان الخطر على حياتهم قد أخذ في عين الاعتبار عند اتخاذ القرار".