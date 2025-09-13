ترقب لرد خليجي على قصف الدوحة.. تحرك عسكري مرتقب

هذا التطور الخطير جعل دول تشعر أن حرب غزة، التي اندلعت قبل نحو عامين على بعد آلاف الأميال من حدودها، باتت تقترب منها أكثر من أي وقت مضى.

وأعلنت قطر أنها بصدد بلورة رد إقليمي "جماعي" على الضربات الإسرائيلية، وقال بن عبدالرحمن في مقابلة مع شبكة CNN إن الرد "قيد التشاور والنقاش" مع شركاء إقليميين، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ خلال قمة عربية وإسلامية مرتقبة في الاثنين.



الإمارات.. تحرك سريع

وكانت الإمارات، أول من تحرك سريعا، فقد وصل الرئيس الإماراتي زايد آل نهيان إلى الدوحة على رأس وفد كبير بعد أقل من 24 ساعة على الهجوم، في مستهل جولة خليجية شملت وعُمان لتنسيق المواقف.