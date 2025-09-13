مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار في مقاطعة روسية

قتل شخصان وأصيب ثالت بانفجار عبوة في مقاطعة روسية اليوم السبت.

وقالت سلطات مقاطعة أريول الروسية، "انفجار عبوة ناسفة على خطوط في المقاطعة".

وأضافت سلطات المقاطعة أن الانفجار ادى الى "مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح".