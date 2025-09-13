تظاهرات ضد اعتماد اليورو في دولة أوروبية

ونظمت المظاهرات من قبل حزب " " اليميني المتطرف، ودعا زعيم الحزب كوستادين كوستادينوف الحكومة إلى خلال مظاهرة أمام مقر البرلمان في العاصمة، وهو قريب أيضا من ومكتب الرئاسة.واعتبر أن استقالة الحكومة "ضرورية للحفاظ على والليف البلغاري (العملة الوطنية)".وقامت الشرطة بتشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة عشية المظاهرة.وجرت مظاهرات احتجاجية مماثلة في عدد من المدن البلغارية الكبرى، بما فيها وبليفين وروسي وشومين.ومن المقرر إجراء مظاهرة جديدة أمام البرلمان يوم 18 سبتمبر، الموعد الذي من المقرر أن يجتمع فيه البرلمان للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة الذي طالبت به المعارضة.