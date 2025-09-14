بالصور.. لحظة تدمير مباني الجامعة الإسلامية في غزة

وظهر في لقطات لحظة سقوط الصواريخ على المبانـ بينما أكد مصدر في منظومة الإسعاف والطوارئ أن هناك مفقودين ومصابين إثر تجدد القصف الإسرائيلي لمبنى يؤوي نازحين في بغزة.وشهدت مناطق شرق حي وحي التفاح شرقي قصفا مدفعيا مكثفا وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف على شاطئ للقطاع.ونفذت القوات الإسرائيلية 8 عمليات نسف لمبان سكنية جنوبي المدينة باستخدام المجنزرات المفخخة، ما أدى إلى موجات انفجارية هائلة شعر بها السكان على بعد عدة كيلومترات.