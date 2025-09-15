الرئيس التركي: يجب تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة

وقال خلال – الإسلامية الطارئة المنعقدة في ، إن حكومة تستهدف مواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطيني وجر المنطقة نحو ، مشيراً إلى أن بعض السياسيين الإسرائيليين يكررون أوهاماً حول ما يسمى “ الكبرى”، في محاولة لفرض واقع جديد على المنطقة بالقوة.وأكد الرئيس التركي أن القرارات التي صدرت عن القمة يجب أن تترجم إلى إعلان مكتوب يوجه رسالة واضحة إلى العالم أجمع، محذراً من أن الصمت الدولي على هذه السياسات يشجع على استمرار الانتهاكات.