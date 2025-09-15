ضربة أمريكية تستهدف "عصابة مخدرات" فنزويلية

وكتب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "هذا الصباح، وبناء على أوامري، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربة ثانية ضد عصابات تهريب مخدرات تم التعرف على هوياتها بشكل مؤكد، وضد إرهابيي مخدرات شديدي العنف، وذلك في نطاق مسؤولية (SOUTHCOM)".وأضاف الرئيس الأمريكي: "نُفذت الضربة بينما كان هؤلاء الإرهابيون الثلاثة الفنزويليون ينقلون شحنة مخدرات غير مشروعة (سلاح قاتل يَسُمّ الأمريكيين!) عبر المياه الدولية، كانت متجهة إلى ".وأشار ترامب إلى إن "هذه العصابات العنيفة المتورطة في تهريب تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وللسياسة الخارجية، ولمصالح الولايات المتحدة الحيوية"، مؤكدا أن العملية "أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين، من دون وقوع أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي إن نفذ "ضربة قاتلة" في البحر ضد سفينة محملة بالمخدرات انطلقت، بحسب زعمه، من فنزويلا، وردّ باتهام روبيو بأنه هو من يحدد فعليا سياسة تجاه ، ويسعى لجرّ ترامب إلى مغامرة عسكرية ضد بلاده.