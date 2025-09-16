توقيف صانعة محتوى هاجمت شرطيا بعبارات طائفية

وذكرت الإدارة في بيان أن "سبب الاعتقال هو إهانة موظف أثناء تأدية واجبه، بالإضافة إلى تهمة إثارة النعرات الطائفية والفتن بين أفراد الشعب السوري".وأحيلت السيدة إلى فرع الأمن الجنائي لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لتقديمها إلى القضاء.وكانت تسجيلات فيديو قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر السيدة ، وهي صانعة محتوى على تطبيق " "، بعد مخالفتها لقواعد المرور ومطالبتها بتقديم أوراق سيارتها للشرطي.ويظهر التسجيل السيدة وهي توجه إساءات لفظية ذات طابع طائفي للشرطي بسبب لهجته واستخدامه حرف "القاف" الذي يميز لهجة سكان الساحل السوري.ونشرت بيبو لاحقا تسجيلا مصورا ثانيا توضح فيه تفاصيل الحادثة، قائلة إنها كانت في بنك "البركة" بدمشق عندما تلقت اتصالًا من شرطي مرور يطلب منها نقل سيارتها من مكان توقفها.وأضافت أنها لم تستجب للطلب، مما أدى إلى مشادة كلامية مع الشرطي قبل أن تقوم بتصوير الفيديو الذي أثار الجدل. ورغم إشارتها إلى "سوء تفاهم" كررت بيبو في الفيديو اللاحق عبارات ذات دلالات طائفية.ورد عناصر الذي تعرض للهجوم قائلا: "في نطاق عملنا نتعرض للكثير من المواقف ولكنها أكثرها مواقف عرضية وتمر مرور الكرام، وأغلبية السائقين يتجاوبون معنا ويحترمون الدولة والقانون".ولفت إلى ما حصل "حالة استثنائية والمرأة لم تتجاوب معنا.. هي ما أساءت لي كابن طائفة محددة بل أساءت كابن دولة".