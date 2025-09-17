تقرير يكشف: إسرائيل تسير نحو عزلة دولية كاملة

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها، إلى تحذيرات اختار تجاهلها، موضحة كيف "تسير نحو عزلة دولية كاملة".



وأوضح التقرير أن " حوّل في السنوات الأخيرة السياسة الخارجية لإسرائيل إلى لعبة بقاء سياسي شخصي"، متجاهلا بشكل منهجي تحذيرات كبار المسؤولين في ، والوزراء، وحتى الحلفاء الدوليين.

وبينما يواصل هو التأكيد على القوة الاقتصادية للدولة ويصرح بأنها ستصمد أمام أي مقاطعة أو عقوبة، فإن الواقع على الأرض يرسم صورة مقلقة: عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، بدون دعم دولي واسع، تدفع نحو عزلة غير مسبوقة.



ووفقا للتقرير، يواصل وزير الخارجية جدعون ساعر، على سبيل المثال، التحذير في كل فرصة من الثمن الباهظ الذي تدفعه إسرائيل على الساحة الدولية، لكن صوته ليس سوى صوت واحد في جوقة المعارضين المتنامية. ومع ذلك، يبدو أن نتنياهو لا يسمع سوى أصوات أكثر شركائه تطرفا، إيتمار وبتسلئيل سموتريتش (وزيري والمالية).



ورأى التقرير أن المثال الأبرز على ذلك هو محاولة الاغتيال الفاشلة لقيادة "حماس" في . فقد كشفت تقارير موثوقة بالفعل أن قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم ديدي برنياع، عارضوا بشدة توقيتها. لقد حذروا مرارا وتكرارا من المخاطر الدبلوماسية وردود الفعل المتسلسلة التي ستضر، من بين أمور أخرى، بالعلاقات بين إسرائيل ودول ، التي تعمل كوسيط رئيسي في المفاوضات مع حماس. ولكن نتنياهو، كما ذُكر، يركز فقط على بقائه على قيد الحياة سياسياً. لقد اختار التجاهل، وكانت النتيجة تصاعد التوتر مع قطر ودول أخرى. والآن تزداد صعوبة إحراز تقدم في صفقات إطلاق سراح الرهائن.



وحسب ما جاء في التقرير، فحتى قبل العملية في الدوحة، اشتد الخلاف بين نتنياهو والقيادة الأمنية حول قرار احتلال مدينة غزة بشكل كامل. فقد حث ، الجنرال إيال زامير، نتنياهو في اجتماع على وقف العملية والتوجه نحو صفقة. وأعرب زامير عن مخاوفه من فرض حكم عسكري في القطاع، ودعمه في ذلك ساعر وبرنياع اللذان انتقدا نتنياهو بنفسيهما، ورئيس تساحي هنغبي.



كما عرض رئيس الأركان على رئيس الوزراء عرضا تفصيليا قارن فيه الخيارين: حصار وعمليات توغل محددة في المدينة بدل الاحتلال الكامل. وقام بتحليل المخاطر على حياة الجنود والأسرى، والمشاكل الإنسانية التي ستنشأ، والقوى العاملة المتاحة للجيش، والشرعية الدولية. في كل عامل، كان اقتراح زامير أفضل من الاحتلال، لكن نتنياهو رفضه تماما. وقال وزراء كبار في الحكومة: "رئيس الأركان فعل كل شيء لإقناعه بالعدول عن الخطة، لكنه أوضح أنه سينفذها".



كما ذكر التقرير أن "أحد أهم الأصول التي تمتلكها إسرائيل هو اتفاقيات السلام مع مصر والأردن، بالإضافة إلى اتفاقيات إبراهيم مع دول الخليج. هذه ليست مجرد اتفاقيات سياسية، بل هي شبكة أمنية استراتيجية تتيح التعاون الاستخباراتي والاقتصادي والأمني. واستمرار الحرب في غزة يعرضها للخطر. فإذا تم إلغاء الاتفاقيات أو تعليقها، فسوف يستغرق الأمر سنوات لإصلاح العلاقات".