ترامب يعلن رغبته بعودة الجيش الأمريكي لأفغانستان

وقال في مؤتمر صحفي في : "نحن كنا ننسحب من ، لكننا سننسحب بقوة وكرامة وسنحتفظ بباغرام - إحدى أكبر القواعد الجوية في العالم. لقد أعطيناها لهم مجانا. ونحن بالمناسبة نحاول استعادتها ".وأضاف: "قد يكون هذا خبرا صغيرا، نريد استعادة هذه القاعدة لأنهم يحتاجون إلينا. نريد هذه القاعدة مرة أخرى، وأحد الأسباب هو، كما تعلمون، أنها تقع على بعد ساعة بالسيارة من المناطق حيث تنتج أسلحتها النووية".وكان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة قد أكد أنه سيقيل المسؤولين العسكريين المتورطين في الانسحاب الفاشل للقوات الأمريكية من أفغانستان في حال فوزه بالانتخابات.وفي مايو الماضي، أعلن بيت هيغسيث إجراء "مراجعة شاملة" بشأن انسحاب من أفغانستان في عام 2021، واصفا ما حدث بأنه "واحد من أحلك وأدمى اللحظات في تاريخ الدولي".يشار إلى أنه في شهر أغسطس قبل 3 سنوات، كثفت حركة " " هجومها على القوات الحكومية الأفغانية آنذاك ودخلت العاصمة كابل يوم 15 أغسطس 2021.وتحت جنح ليل يوم 31 أغسطس، بدأ بالمغادرة من مطار كابل، منهيا بذلك ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وفي أوائل سبتمبر من العام نفسه، شكلت "طالبان" حكومة جديدة في أفغانستان.وواجه الانسحاب الأمريكي من أفغانستان انتقادات حادة، بسبب التي رافقته، بما في ذلك التخلي عن كميات كبيرة من العتاد العسكري، وعودة طالبان السريعة إلى حكم البلاد.وخدم نحو 800 ألف جندي أمريكي في أفغانستان بعد ، الذي قادته الولايات المتحدة عقب هجمات عام 2001 على الولايات المتحدة من قبل تنظيم "القاعدة".