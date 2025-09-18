Alsumaria Tv
ترامب يعلن رغبته بعودة الجيش الأمريكي لأفغانستان

دوليات

2025-09-18 | 12:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترامب يعلن رغبته بعودة الجيش الأمريكي لأفغانستان
535 شوهد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن واشنطن تسعى لاستعادة قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان، مشيرا إلى موقعها الاستراتيجي القريب من الصين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في بريطانيا: "نحن كنا ننسحب من أفغانستان، لكننا سننسحب بقوة وكرامة وسنحتفظ بباغرام - إحدى أكبر القواعد الجوية في العالم. لقد أعطيناها لهم مجانا. ونحن بالمناسبة نحاول استعادتها ".
وأضاف: "قد يكون هذا خبرا صغيرا، نريد استعادة هذه القاعدة لأنهم يحتاجون إلينا. نريد هذه القاعدة مرة أخرى، وأحد الأسباب هو، كما تعلمون، أنها تقع على بعد ساعة بالسيارة من المناطق حيث تنتج الصين أسلحتها النووية".
وكان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب قد أكد أنه سيقيل المسؤولين العسكريين المتورطين في الانسحاب الفاشل للقوات الأمريكية من أفغانستان في حال فوزه بالانتخابات.
وفي مايو الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إجراء "مراجعة شاملة" بشأن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021، واصفا ما حدث بأنه "واحد من أحلك وأدمى اللحظات في تاريخ أمريكا الدولي".
يشار إلى أنه في شهر أغسطس قبل 3 سنوات، كثفت حركة "طالبان" هجومها على القوات الحكومية الأفغانية آنذاك ودخلت العاصمة كابل يوم 15 أغسطس 2021.
وتحت جنح ليل يوم 31 أغسطس، بدأ الجيش الأمريكي بالمغادرة من مطار كابل، منهيا بذلك ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وفي أوائل سبتمبر من العام نفسه، شكلت "طالبان" حكومة جديدة في أفغانستان.
وواجه الانسحاب الأمريكي من أفغانستان انتقادات حادة، بسبب الفوضى التي رافقته، بما في ذلك التخلي عن كميات كبيرة من العتاد العسكري، وعودة طالبان السريعة إلى حكم البلاد.
وخدم نحو 800 ألف جندي أمريكي في أفغانستان بعد الغزو، الذي قادته الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة من قبل تنظيم "القاعدة".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
الأكثر مشاهدة
