مقتل 4 ضباط إسرائيليين في غزة ومسيرة يمنية تضرب فندقاً بإيلات

وقال الجيش الإسرائيلي إن "4 ضباط أحدهم برتبة رائد و3 برتبة ملازم قتلوا خلال معارك في جنوب قطاع ".وأضاف أن "الحدث الذي أدى إلى مقتل العسكريين وقع في حي الجنينة شرقي رفح".وأشار إلى "تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بعد الهجوم بمسيرة على ".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "طائرة مسيرة من انفجرت عند مدخل فندق في إيلات على البحر الأحمر".ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "أعمدة دخان تصاعدت من المبنى الذي ضربته المسيرة".