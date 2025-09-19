على طريقة العراقيين.. كيني يكشف كيف وجد نفسه مجندًا بالجيش الروسي فجأة

أعلنت القوات الأوكرانية، أنها ألقت القبض على مواطن كيني يقاتل في صفوف ، يدعي أنه تعرض للخداع لتوقيع عقد مع الجيش الروسي، حيث قال الرجل الذي عرّف عن نفسه باسم إيفانز فقط إنه لم يخدم في الجيش من قبل وانتهى به الأمر في الجيش الروسي بالصدفة.بعد عودته إلى كينيا، سافر إيفانز إلى روسيا كسائح، وبحلول نهاية رحلته، عُرض عليه من قبل وكيله الرياضي طريقة "للبقاء في روسيا والحصول على وظيفة جيدة"، مبينا انه سألني (وكيل الأعمال الرياضية) إن كنت أرغب بالبقاء هنا، فوافقت، لكن المشكلة كانت انتهاء صلاحية تأشيرتي، قال إنه يستطيع المساعدة، وأخبرني أن لديه وظيفة مناسبة لي، كما أوضح إيفانز.يضيف: "سألته عن نوع العمل، لكنه لم يُخبرني، في ذلك المساء، جاء ومعه بعض الأوراق المكتوبة باللغة الروسية وأراني مكان التوقيع، لم أكن أعلم أنه عقد خدمة عسكرية، كما أكد، قال إيفانز للجنود الأوكرانيين: "بعد أن وقّعتُ، أخذ جواز سفري وهاتفي، قائلاً إنه سيعيدهما. ومنذ تلك اللحظة، جاء آخرون لأخذي. طلبوا مني ركوب السيارة، وتم نقلي الى معسكر تدريبي في نفس اليوم".يعترف إيفانز بأنه بمجرد أن علم بتجنيده في الجيش الروسي، حاول الرفض، لكن قيل له إنه لا خيار آخر. "قالوا لي إما أن أقاتل معهم وإلا سأُقتل"، مشيرا الى ان التدريب العسكري استمر لمدة أسبوع واقتصر على التعليمات الأساسية حول كيفية استخدام البندقية الهجومية.وقال إيفانز إنه قرر الهروب بمجرد أن وجد نفسه في منطقة القتال، ألقوا بي في الغابة، وعندها هربتُ، خلعتُ جميع معداتهم العسكرية وغادرتُ. تجولتُ في الغابة لمدة يومين، باحثًا عن جنود أوكرانيين لإنقاذ حياتي"، قال، مرويًا كيف اقترب من المواقع الأوكرانية واستسلم.ويقول إيفانز إن معظم الجنود المتعاقدين في وحدته كانوا من الروس، على الرغم من وجود عدد قليل من البيلاروسيين والطاجيك أيضًا، وهو ليس أول أفريقي يتم تجنيده من قبل الروس - إما عن طريق الخداع أو الوعود برواتب عالية - للانضمام إلى الجيش.وفي وقت سابق، تمكن الجنود الأوكرانيون من القبض على مرتزقة من دول أفريقية مثل توغو، بالإضافة إلى مواطنين من السنغال وسيراليون، وتعمل أيضًا على تجنيد الأفارقة للخدمة في الجيش الروسي.ولمعالجة نقص العمالة، بدأ الكرملين في تجنيد النساء في الفئة العمرية بين 18 و22 عاما من دول مثل أوغندا ورواندا وكينيا وجنوب وسيراليون ونيجيريا، فضلا عن دولة في ، وتتوسع الحملة إلى أجزاء أخرى من وكذلك اللاتينية.وفي كثير من الحالات، يتم تجنيدهم من خلال الإعلانات على ، التي تعدهم بتذكرة طائرة مجانية ودخل ثابت، ولكن بدلاً من برنامج العمل والدراسة في مجالات مثل الضيافة والمطاعم، علم بعضهم فقط بعد وصولهم إلى روسيا أنهم سيعملون في تصنيع الأسلحة وتجميع الطائرات بدون المصممة في ، والتي تستخدمها روسيا لمهاجمة أوكرانيا.