حرب المفارقات.. قصة مقاتل سني إيراني مع ضابط شيعي عراقي في معركة الثمانين

دوليات

2025-09-19 | 02:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حرب المفارقات.. قصة مقاتل سني إيراني مع ضابط شيعي عراقي في معركة الثمانين
474 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

استعرضت وسائل اعلام إيرانية، قصة جندي سني إيراني في الجيش الإيراني مع ضابط شيعي عراقي خلال فترة حرب الثمانينات، عندما وقع الجندي الإيراني في الأسر، ليتعامل معه الضابط العراقي تعاملا حسنا.




ووصف الاعلام الإيراني هذه الواقعة بانها "احدى الروايات غير المتوقعة والاستثنائية، وانها ستبقى في ذاكرة التاريخ"، وتتعلق بالجندي الإيراني السني موسى فيضي، عندما أصيب في جزيرة مجنون وأسره من قبل الجيش العراقي عام 1986، وانقاذه على يد ضابط شيعي عراقي، لتكون بمثابة قصة إنسانية في خضم حرب وحشية.

ويشير الى انه "اُصبتُ في ثلاثة مواضع من ساقي، ولم أستطع الحركة، بقيتُ في الخندق يومًا كاملًا منذ لحظة إصابتي حتى وصول القوات العراقية لتطهير المنطقة، عندما وصلوا إلى باب الخندق، طلبوا مني باللغة العربية الاستسلام، وعرفوا اني سنّي".

وأضاف: "قدّم ذلك الضابط العراقي نفسه على أنه شيعي جعفري، وعندما علم أنني سني، أنقذ حياتي، كان هذا غريبًا جدًا بالنسبة لي"، مشيرا الى انه "أخرجوني من الخندق وقادوني تدريجيًا إلى بغداد، وفي الطريق، ضغط أحد الجنود على أنفي بشدة، وضربني عدة أشخاص، لكن الضابط الشيعي نفسه لم يسمح لهم بإيذائي أكثر، وقال: لا تفعلوا هذا، فهو مسلم أيضًا".

وبين انه "بعد العلاج، أخذوني أولاً إلى المخابرات وكان قلة النوم وقلة الماء وقلة النظافة أثناء الأسر مزعجة للغاية، بعد فترة، نُقلت إلى الرمادي وقضيت ثلاث سنوات في الأسر في الرمادي وبعقوبة وبغداد، في بغداد، احتُجزنا في خمس حظائر كانت تُستخدم كحظائر للطائرات الحربية، كانت كل حظيرة تضم 1500 شخص، ولم يكن هناك مكان للنوم، فاضطررنا للنوم كالكتب".

وفي إشارة إلى الأوضاع الدينية في المعسكرات، أضاف: "كنتُ سنيًا، وعشتُ مع إخوتي الشيعة، كانت صلاة الجماعة والمناسبات الدينية ممنوعة، وعندما كانوا يُعطوننا الصحف العراقية لقراءتها، لم نستطع إلا أن نُدهش بمجرد رؤية اسم إيران، حتى أننا كنا نُحدق في اسم إيران لدقيقة واحدة ونشعر بالحماس، في ذلك الوقت، كانت منظمة مجاهدي خلق تأتي إلينا أيضًا وتُغرينا بوعود الطعام والحرية، لكن لم يُبدِ أيٌّ من المُحررين أي تعاون معهم".

أوضح قائلاً: "عندما حان وقت إطلاق سراحنا، سألنا الصليب الأحمر إن كنا نرغب بالبقاء في العراق أو في بلد آخر أو العودة إلى إيران؟ لم يكن لدينا جميعًا سوى إجابة واحدة: إيران. ولأنني كنت من بين الجرحى، أُطلق سراحي جوًا. انتظرنا في المطار خمسة عشر يومًا. بمجرد أن نزلت من الطائرة في إيران، ارتميت على تراب وطني وقبلت تراب وطني".

واختتم موسى فائزي حديثه قائلاً: "لم يكن الأسر لطيفاً بالنسبة لنا، وأخيراً تحررنا، واليوم أقول بكل فخر إنني ذهبت إلى الجبهة للدفاع عن وطني وتحملت تلك المشقات".
اليابان تؤكد لإسرائيل رفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
07:58 | 2025-09-19
07:58 | 2025-09-19
بقوة 7.8 درجات.. زلزال عنيف يضرب روسيا
05:38 | 2025-09-19
06:41 | 2025-09-19
بقوة 7.8 درجات.. زلزال عنيف يضرب روسيا
05:38 | 2025-09-19
إيران تقدم مقترحا جديدا لتجنب إعادة فرض العقوبات.. هل تنجو؟
04:45 | 2025-09-19
للمرة الثالثة.. جويل تتعرض للسرقة في فرنسا (فيديو + صور)
04:29 | 2025-09-19
من جديد.. بدء انتاج سيارات لادا
03:55 | 2025-09-19

