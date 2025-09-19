ماذا يفعل صدام حسين في قاعدة كوانتيكو بفيرجينيا؟ (صور)

– دولي

تأسست قاعدة كوانتيكو عام 1917 مع دخول ، وكانت حينها مجرد ثكنة صغيرة عُرفت باسم ثكنة مشاة البحرية في كوانتيكو (Marine Barracks Quantico).

ومع الوقت، توسعت لتصبح مركزا رئيسيا يضم مؤسسات عسكرية وأمنية بارزة مثل مدرسة تدريب الضباط، ومدرسة المرشحين (OCS)، إلى جانب أكاديمية (FBI Academy) ومركز تدريب .

المتحف

وتضم القاعدة لمشاة البحرية الأميركية، وهو عبارة عن مبنى مهيب بساريته المعدنية المائلة، في مشهد يذكّر بصورة رفع العلم في إيو جيما، وهي معركةٌ وقعت بين 19 شباط إلى 26 اذار 1945 عندما نزلت قوات مشاة البحرية الأميركية على جزيرة إيو جيما اليابانية وانتزعتها من الجيش الإمبراطوري الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي داخل المتحف عند الدخول مشهد بانورامي لطائرات حقيقية معلّقة في السقف، بينها قاذفة SBD Dauntless من الحرب العالمية الثانية، ومروحية UH-34D Seahorse وسط أدغال .

وصدام حسين

عند الركن الذي يحمل اسم ، بدت الجدران كما لو أنها استُنسخت من شوارع العاصمة العراقية في مطلع الألفية: صور كبيرة لصدام حسين وشعارات سياسية لحزب البعث وألوان العلم العراقي في عهد صدام.

ومن بغداد امتد الطريق إلى المدينة التي ارتبط اسمها بأشرس المعارك التي خاضها المارينز في : الفلوجة.

وعند ، لافتة تحذيرية واضحة: "قد تواجه أصواتا وروائح قوية، ومشاهد تحاكي بيئة القتال".

وبدا وكأن المتحف يطلب منّا الاستعداد لخطوة مختلفة حيث ان الرائحة هنا تجربة مختلفة، فهي خليط من البلاستيك المحترق والبارود والمخلفات البشرية في شارع ضيق يحاكي شوارع الفلوجة.

واللافت أن أكثر هذه الروائح تُبث عبر منافذ معينة بهدف إعادة تجسيد أجواء المدينة خلال المعارك.

واكد مدير المتحف كايل جِنتري: "بعض قدامى المارينز أخبرونا أن هذه الرائحة كانت كفيلة بإعادتهم إلى لحظة خدمتهم في العراق".