بريطانيا تطلق "البريد الصامت" لتجنيد جواسيس في روسيا

وأعلن الجهاز أن موقع "البريد الصامت" يتيح لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية، التواصل بشكل آمن مع .وتتوفر تعليمات حول كيفية الوصول إلى البوابة الإلكترونية الجديدة على قناة جهاز "أم آي 6" MI6 على " ".وتوجه ريتشارد مور، الرئيس المنتهية ولايته لجهاز "أم آي 6" MI6، بالقول للجواسيس المحتملين عند إطلاقه الموقع "بابنا الافتراضي مفتوح لكم".ونصح جهاز "أم آي 6" MI6 الذي حقق شهرة عالمية من خلال شخصية للكاتب أيان فلمينغ، المهتمين باستخدام متصفح "تور" الآمن للوصول إلى الإنترنت المظلم، وكذلك استخدام أجهزة وحسابات بريد إلكتروني غير مرتبطة بهم لتجنب إثارة الشكوك.وأضافت النصيحة التي نشرت بلغات عدة أنه في حال كان "تور" محظوراً يمكن استخدام شبكات الـ"في بي إن" vpn.وقالت وزيرة الخارجية "مع تغير العالم وتزايد التهديدات التي نواجهها، يجب أن نضمن أن تكون المملكة المتحدة دائماً متقدمة بخطوة على خصومنا".وأضافت: "نعزز جهودهم الآن بأحدث التقنيات ليتمكن جهاز الاستخبارات الخارجية من تجنيد جواسيس جدداً للمملكة المتحدة في وحول العالم".