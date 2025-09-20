بريطانيا تطلق "البريد الصامت" لتجنيد جواسيس في روسيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541227-638939482222096542.webp
بريطانيا تطلق "البريد الصامت" لتجنيد جواسيس في روسيا
دوليات
2025-09-20 | 02:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
170 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أطلق جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "أم آي 6" MI6، أمس الجمعة موقعا إلكترونياً على شبكة "الإنترنت المظلم" في محاولة لتجنيد جواسيس في
روسيا
وحول العالم من خلال توفير قناة اتصال آمنة لهم.
وأعلن الجهاز أن موقع "البريد الصامت" يتيح لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالإرهاب أو أنشطة استخباراتية معادية، التواصل بشكل آمن مع
بريطانيا
.
وتتوفر تعليمات حول كيفية الوصول إلى البوابة الإلكترونية الجديدة على قناة جهاز "أم آي 6" MI6 على "
يوتيوب
".
وتوجه ريتشارد مور، الرئيس المنتهية ولايته لجهاز "أم آي 6" MI6، بالقول للجواسيس المحتملين عند إطلاقه الموقع "بابنا الافتراضي مفتوح لكم".
ونصح جهاز "أم آي 6" MI6 الذي حقق شهرة عالمية من خلال شخصية
جيمس بوند
للكاتب أيان فلمينغ، المهتمين باستخدام متصفح "تور" الآمن للوصول إلى الإنترنت المظلم، وكذلك استخدام أجهزة وحسابات بريد إلكتروني غير مرتبطة بهم لتجنب إثارة الشكوك.
وأضافت النصيحة التي نشرت بلغات عدة أنه في حال كان "تور" محظوراً يمكن استخدام شبكات الـ"في بي إن" vpn.
وقالت وزيرة الخارجية
إيفيت كوبر
"مع تغير العالم وتزايد التهديدات التي نواجهها، يجب أن نضمن أن تكون المملكة المتحدة دائماً متقدمة بخطوة على خصومنا".
وأضافت: "نعزز جهودهم الآن بأحدث التقنيات ليتمكن جهاز الاستخبارات الخارجية من تجنيد جواسيس جدداً للمملكة المتحدة في
روسيا
وحول العالم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
روسيا تتهم بريطانيا بتكليف أوكرانيا لتنفيذ هجمات ضد "ناقلات نفط"
12:44 | 2025-08-04
روسيا تجري تعديلاً على قواعد التجنيد للخدمة العسكرية
16:43 | 2025-08-29
"إنستغرام" تطلق ميزة تنافس "سناب شات"
11:22 | 2025-08-10
"القاتل الصامت".. القصة الكاملة لوفاة الجنود الأتراك في العراق
04:07 | 2025-07-08
بريطانيا
التجنيد جواسيس
روسيا
السومرية نيوز
سومرية نيوز
إيفيت كوبر
جيمس بوند
السومرية
يوتيوب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
أمن
41.55%
03:16 | 2025-09-19
صحيفة: المخابرات العراقية "انقذت حياة احمد الشرع" من محاولة اغتيال
03:16 | 2025-09-19
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
فن وثقافة
22.17%
13:24 | 2025-09-18
ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة جديدة لعادل إمام
13:24 | 2025-09-18
أمانة بغداد تعلن تحويل مناطق زراعية إلى سكنية مقابل 175 ألفاً للمتر
محليات
18.16%
09:37 | 2025-09-19
أمانة بغداد تعلن تحويل مناطق زراعية إلى سكنية مقابل 175 ألفاً للمتر
09:37 | 2025-09-19
بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق
محليات
18.12%
01:24 | 2025-09-19
بداية "غير موفقة" مع دخول الخريف للعراق
01:24 | 2025-09-19
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
الأكثر مشاهدة
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-19
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
اخترنا لك
شاهد.. واشنطن تعيد فتح السفارة السورية بعد 11 عامًا
06:02 | 2025-09-20
"جبل الشيخ" مركز رقابة إسرائيلي على العراق
05:50 | 2025-09-20
بيان "غاضب" من عائلة موسى الصدر ضد وزير العدل اللبناني.. ما القصة؟
05:43 | 2025-09-20
أمريكا تعلق مبيعات الأسلحة لبعض الدول الأوروبية
05:40 | 2025-09-20
لهذا السبب.. تعطل عدد من مطارات أوروبا
05:35 | 2025-09-20
صحيفة بريطانية: إيران تخطط للبدء في زراعة الأفيون
04:07 | 2025-09-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.