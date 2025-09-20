ترامب: نجني الأموال من حرب أوكرانيا

وأضاف " ": "نحن نكسب المال من هذا الصراع، لأنهم يشترون معداتنا"، مشيرًا إلى أن حكومته لا تنفق أي أموال على النزاع، وأن " " من يمول ذلك، بحسب وكالة "رويترز".وفي وقت سابق، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر، إن وافقت على أول حزمة مساعدات عسكرية لكييف، يتم تمويلها من مساهمات حلفاء في الناتو.وأضاف ممثل الحلف في أوكرانيا، باتريك ، أن الدفعات الأولى من تلك المساعدات، المخصصة ضمن برنامج الاحتياجات ذات الأولوية وصلت بالفعل أوكرانيا.وأغسطس الماضي، أعلن الأوكراني، دينيس شميهال، إطلاق آلية جديدة لدعم عبر مبادرة "الاحتياجات ذات الأولوية"، التي تتيح تسريع توريد الأسلحة من خلال مساهمات تطوعية من دول الناتو.