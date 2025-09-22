رسالة من حماس إلى ترامب

وكشفت التقارير عن "قيام قادة حركة حماس في بصياغة رسالة إلى الرئيس الأمريكي، أكدوا فيها استعدادهم لعقد صفقة جزئية تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما" مقابل الإفراج عن نصف الرهائن المحتجزين في .ونقل مصدر مطلع على مسودة الرسالة أن الحركة طلبت من تقديم ضمانات باحترام وقف إطلاق النار طوال المدة المتفق عليها، مع استمرار المفاوضات حول إنهاء الحرب بشكل دائم والإفراج عن بقية الرهائن.وأوضح المصدر أن "الرسالة لم توقع بعد من قبل قادة حماس"، متوقعا أن "يتم التوقيع عليها في الأيام القليلة المقبلة وإرسالها إلى ترامب عبر الوساطة القطرية".وكان ترامب، قال في حديث تلفزيوني، إنه يعتبر الوضع في قطاع غزة " حقيقية" يجب البت فيها ومعالجتها، كما أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء يوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دعا قادة والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا إلى اجتماع بشأن حرب غزة.