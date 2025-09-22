في نيويورك.. وزراء 20 دولة يناقشون خطة تعافي غزة

وشارك في الاجتماع الوزاري الذي استضافة وزير الخارجية المصري بدر ، الفلسطيني بصورة افتراضية، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية رادوفان، ووزراء وكبار مسؤولي واليابان والنرويج والسعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين وفرنسا والمملكة المتحدة والأردن وكندا وإسبانيا والدنمارك وسلوفينيا وتركيا.وهدف الاجتماع لتنسيق المواقف والبناء على الزخم الناجم عن رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وتأكيد الالتزام بخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة التي أقرتها والإسلامية، وبحث سبل التعاون لضمان نجاح المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في القاهرة حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وأثنى وزير الخارجية المصري على الدول التي قامت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشجعا كافة الدول التي لم تعترف بعد على أن تحذو حذوهم.وأشار إلى معاناة الشعب الفلسطيني من سياسات القتل الإسرائيلية، والمجاعة، والنزوح القسري لخدمة مخططات التهجير، والتدمير الكامل للبنية التحتية في القطاع، مؤكداً على موقف مصر الرافض للتهجير تحت أي مسمى أو ذريعة في ظل غياب أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو سياسي لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.