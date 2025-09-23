Alsumaria Tv
"غوغل" تواجه اختباراً مصيرياً في الولايات المتحدة.. ما شأن الإعلانات

دوليات

2025-09-23 | 09:59
&quot;غوغل&quot; تواجه اختباراً مصيرياً في الولايات المتحدة.. ما شأن الإعلانات
تبحث العدالة الأمريكية هذا الأسبوع العقوبات التي قد تفرض على مجموعة غوغل بسبب استغلال موقعها المهيمن في سوق الإعلانات الرقمية. ويطالب وزارة العدل الأمريكية (DoJ) الشركة ببيع جزء من منصتها الإعلانية كإجراء عقابي.

فبعد أن نجت مؤخرًا من إلزامها ببيع متصفح كروم، وجدت غوغل نفسها مجددًا في قلب معركة قضائية جديدة، وهذه المرة بشأن نشاطها في التكنولوجيا الإعلانية (Adtech)، بحسب صحيفة "ليزيكو" الفرنسية.
وقد افتُتحت يوم الإثنين أمام المحكمة الفيدرالية في فيرجينيا، قرب واشنطن، جلسات مرحلة «"لعلاجات" أو الإجراءات التصحيحية، حيث ستقرر القاضية ليوني برينكيما العقوبات التي ستُفرض على عملاق التكنولوجيا، والتي قد تصل إلى تفكيك جزء من أدواته الإعلانية.
وهذا هو ثاني محاكمة فيدرالية كبرى تواجهها غوغل هذا العام، بعد القضية المتعلقة بسيطرتها المطلقة على البحث عبر الإنترنت، والتي تمت معاقبتها بشأنها سابقًا.
لكن في تلك القضية، رفض القاضي مطلع سبتمبر طلب الحكومة الأمريكية بإجبار غوغل على بيع متصفحها كروم.
والقضية الحالية تركز على منصة الإعلانات الخاصة بغوغل، وهي الواجهة التي يستخدمها ناشرو المواقع لبيع المساحات الإعلانية والمعلِنون لشرائها.
قبل أشهر، أصدرت القاضية ليوني برينكيما حكمًا لصالح وزارة العدل الأمريكية، معتبرة أن غوغل احتفظت بشكل غير قانوني بموقعها الاحتكاري في سوق الإعلانات الرقمية.
وتبقى المسألة الآن في تحديد العقوبات والإجراءات المضادة للاحتكار التي ستُفرض على الشركة التابعة لـ"ألفابت"، وهو ما ستبحثه الجلسات المنطلقة اليوم.
وفقًا للوثائق القضائية، ستسعى الحكومة لإلزام غوغل بالتخلي عن منصتها لتبادل الإعلانات، ومنعها من تشغيل منصة مماثلة لمدة عشر سنوات.
أما دفاع غوغل، فسيركز على أن مثل هذا التفكيك مبالغ فيه مقارنة بنتائج المحكمة، فضلًا عن أنه غير ممكن تقنيًا وسيلحق الضرر بالسوق بأكمله، خصوصًا الشركات الصغيرة.
وقالت لي-آن مولوهولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل: "قلنا منذ البداية إن قضية وزارة العدل تتجاهل كيفية عمل الإعلانات الرقمية وتتغاضى عن التطورات الهائلة في السوق، مع ازدياد المنافسة وظهور لاعبين جدد".
وفي قضية مشابهة، فرضت المفوضية الأوروبية أوائل سبتمبر/أيلول غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (3.47 مليار دولار) على غوغل بسبب هيمنتها على سوق الإعلانات.
لكن بروكسل اكتفت بفرض تغييرات على الممارسات دون المضي في قرار تفكيك الشركة، ما عرّضها لانتقادات وُصفت بالـ"متساهلة".
الجلسات الحالية المنعقدة أمام محكمة فيدرالية بولاية فيرجينيا، قرب واشنطن، ستستمر نحو أسبوع، على أن تُعقد المرافعات الختامية بعد أسابيع.
أما في ملف الاحتكار في البحث عبر الإنترنت، فقد نجت غوغل مطلع سبتمبر من إلزامها ببيع متصفح كروم، في قرار اعتُبر "انتصارًا كبيرًا" لها. واكتفت المحكمة بإلزامها بمشاركة بعض البيانات مع منافسيها، ضمن إجراءات تصحيحية أخرى.
وكانت الحكومة الأمريكية قد طالبت ببيع كروم، بحجة أنه بوابة أساسية إلى الإنترنت ومسؤول عن ثلث عمليات البحث عبر غوغل.
عقب ذلك القرار، ارتفعت أسهم ألفابت، الشركة الأم لغوغل، بأكثر من 20%.
أوضحت القاضية برينكيما أنها ستأخذ بعين الاعتبار نتائج قضية البحث عبر الإنترنت قبل إصدار قرارها في ملف الإعلانات.
وتأتي هذه القضايا ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية ضد عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وأمازون وأبل، بدأت سواء في عهد الديمقراطيين أو الجمهوريين، بعد سنوات من التساهل الحكومي مع نفوذ هذه الشركات.

ناس وناس
Play
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
Play
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Play
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
Play
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
Play
العراق في دقيقة 22-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-22
Live Talk
Play
Live Talk
التكييف النفسي للطلاب مع بداية العام الدراسي - Live Talk - الحلقة ١٢٢ | 2025
10:30 | 2025-09-22
Play
التكييف النفسي للطلاب مع بداية العام الدراسي - Live Talk - الحلقة ١٢٢ | 2025
10:30 | 2025-09-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
Play
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
اخترنا لك
إيران ترفض شرطا أمريكيا يخص صواريخها
13:20 | 2025-09-23
السيد الخامنئي: الأمة الإيرانية ترفض عدم تخصيب اليورانيوم ولن نفاوض أمريكا حالياً
13:06 | 2025-09-23
بعد وفاة 3 آلاف شخص.. تحذير دولي من تفاقم الكوليرا في السودان
12:31 | 2025-09-23
ترامب: كل ما حصلت عليه من الأمم المتحدة "سلم كهربائي" وتوقف بمنتصف الطريق
12:22 | 2025-09-23
القضية الفلسطينية تتصدر كلمة اردوغان ورسالة الى العالم.. ماذا قال عن العراق
12:10 | 2025-09-23
قتلى ومفقودين جراء إعصار "راغاسا" في تايوان
11:43 | 2025-09-23

