ترامب: إيران راعٍ للإرهاب.. وحماس ترفض كل عروض وقف إطلاق النار

وفي لاذع، شنّ هجومًا على الإدارة السابقة، متهمًا إياها بأنها خلّفت اقتصادية تمثلت في ارتفاع الأسعار وتدهور النمو، في حين شدد على أن ولايته شهدت "استثمارات بقيمة 17 تريليون دولار، وازدهارًا في الصناعة، وانتعاشًا في سوق الأسهم".وأضاف: "في ولايتي الأولى بنيتُ أفضل اقتصاد في تاريخ العالم، وأعمل الآن على بناء اقتصاد أفضل"، مشيرًا إلى أن الهجرة غير توقفت تمامًا في الشهور الماضية، متوعدًا من يدخل البلاد بطريقة غير مشروعة بأنه "سيُبعد، وربما سيواجه ما هو أسوأ".كما تحدث ترامب عن قضايا الأمن العالمي، وقال إن معظم أعضاء التزموا بزيادة إنفاقهم العسكري إلى 5% من الناتج القومي، مشيرًا إلى أنه أنجز مفاوضات لصفقات تجارية كبرى، ونجح في إنهاء سبع حروب، بعضها استمر نحو 30 عامًا، قائلاً: "لا رئيس في العالم فعل ما فعلته لوقف الحروب".وانتقد ترامب بشدة أداء ، مؤكدًا أن المنظمة لم تقف إلى جانب ، ولم تحقق شيئًا يُذكر رغم "إمكاناتها الهائلة"، مشيرًا إلى أن بناء مقر المنظمة شابه فساد وإداري.وفي الشأن الدولي، وصف بأنها "أول راعٍ للإرهاب في العالم"، وشدد على أنه "لا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية"، مضيفًا أنه عرض التعاون على المرشد الإيراني الأعلى، لكن الرد جاء "بالتهديد".وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعلن ترامب أنه يسعى إلى وقف لإطلاق النار في ، لكن "حماس رفضت كل العروض بشكل متكرر".وختم ترامب كلمته بالقول: "أمد يد الصداقة لكل دولة ترغب في الانضمام إلينا لبناء عالم أكثر أمنًا وازدهارًا".