أول رد روسي على تصريحات ترامب: "لسنا دبا من ورق"

وقال الناطق باسم الكرملين، : "نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة لضمان مصالحنا وتحقيق الأهداف التي حددها رئيس بلادنا منذ البداية. ونفعل ذلك من أجل حاضر بلادنا ومستقبلها، ولأجيال كثيرة مقبلة. وبالتالي لا بديل لدينا".من جانب آخر، اعتبر الكرملين، الأربعاء، أن نتائج التقارب بين وموسكو الذي بدأه "شبه معدومة"، عقب تغيير مفاجئ في موقف الرئيس الأمريكي الذي هاجم ودعم أوكرانيا.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "في علاقاتنا (الروسية الأمريكية)، ثمة مسار يهدف إلى إزالة عوامل الاستياء لكنه يتقدم ببطء ونتائجه شبه معدومة".كما رفض الكرملين، وصف الرئيس الأمريكي لروسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكدا أن الاقتصاد المحلي مستقر مع اعترافه بمواجهة النمو بعض المشاكل.وقال الناطق باسم الكرملين لإذاعة "إر بي سي" إن "روسيا تحافظ على استقرارها الاقتصادي" لكنه أقر أن "روسيا تواجه مشاكل في قطاعات اقتصادية مختلفة".وأمس، قال الرئيس الأمريكي، ، إنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع أراضيها من روسيا، مشيرًا إلى أن كييف عليها التحرك الآن في ظل ما وصفه بأزمات اقتصادية "كبيرة" تواجه ، وذلك في تحول خطابي مفاجئ لصالح أوكرانيا.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": " وروسيا يواجهان مشاكل اقتصادية ضخمة، وهذا وقت أوكرانيا للتحرك".وأضاف: "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم ، قادرة على القتال واستعادة كل أراضيها بشكلها الأصلي".من جانبها، اعتبرت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ، أن تصريحات ترامب "قوية وغير مسبوقة بهذا الشكل"، مشيرة إلى أن الموقف الجديد يعزز وحدة الفهم بين واشنطن وأوروبا.كما أثنى على ما وصفه بالتحول الملحوظ في موقف الرئيس الأمريكي تجاه أوكرانيا، قائلًا: "أرحب بكون رئيس بات يؤمن بقدرة أوكرانيا".