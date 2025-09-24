الرئيس الاوكراني ممتعض من الرد الدولي على الحرب الروسية: غير كافٍ

وخلال الكلمة التي ألقاها في اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم بمواصلة قصف المنشآت المدنية في أوكرانيا.وأضاف أن روسيا مصرة على رفض وقف إطلاق النار، معتبرا أن أي فشل في مواجهة روسيا ستكون نتائجه "أثمانا كبيرة" في أوروبا.واتهم بتعمّد توسيع إطار الحرب في أوكرانيا وإطالة أمدها، مشيرا إلى حاجة أوكرانيا الملحة للضمانات الأمنية لحماية مستقبلها.