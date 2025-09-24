ترامب في طريقه لإعلان وقف إطلاق النار بغزة.. ماذا ينتظر؟

وذكر الموقع اللبناني نقلا عن مصدر دبلوماسي غربي أن الرئيس الأمريكي تحدث خلال لقائه مسؤولي دول عربية وإقليمية عن توجهه إلى وقف الحرب في .ووفق المصدر ذاته أفاد خلال الاجتماع بأن هذا التوجه سيتم بعد لقائه بالوفد الإسرائيلي.ووضع "خطة سلام" تقوم على أساس وقف الإسرائيليين النار لمدة عشرين يوما، يجري تسليم حماس الأسرى الاسرائيليين، ثم استلام دول عربية وإسلامية ادارة قطاع غزة. لسنوات ثلاث يجري خلالها تأسيس حكم فلسطيني من دون إشراك حماس.وأشار موقع "النشرة" إلى أن المعنية أظهرت موافقة على طرح ترامب، في انتظار الموقف الاسرائيلي الذي سيتضح خلال الساعات المقبلة.والتقى ترامب خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مع كبار القادة من الدول العربية والإسلامية بما في ذلك وقطر والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، لمناقشة الوضع في غزة والمقترح الأمريكي لخطة ما بعد الحرب.وافتتح ترامب الاجتماع بإعلانه العزم على "إنهاء الحرب في غزة"، وقال إن هذا "الاجتماع هو الأهم" بالنسبة له في الوقت الراهن.وفي ختام الاجتماع، قال ترامب: "كان اجتماعا جيدا للغاية والخطوة التالية هي لقاء ".ووفقا لتقارير وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، قدم ترامب في الاجتماع المقترح الأمريكي لإعادة إعمار غزة وإدارتها مستقبلا، والذي يتضمن استبعاد حماس من المناصب الحكومية وإنشاء آليات إدارية وتمثيلية جديدة في المنطقة.