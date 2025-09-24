الكشف عن تعهد قدمه ترامب لزعماء عرب يخص الضفة

ونقل الموقع عن ستة مصادر مطلعة على فحوى الاجتماع أن كان حاسما في هذا الملف، مؤكدا أن "لن يتم استيعابها من قبل ".وأوضح التقرير أن فريق ترامب قدّم خلال اللقاء وثيقة تضمنت ملامح خطته لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس، متضمنة تعهده بشأن الضفة الغربية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالحوكمة والترتيبات الأمنية بعد الحرب.ورغم هذه التعهدات، أكدت المصادر وفق "بوليتيكو" أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار لا يزال بعيد المنال.وتقول السلطات الصحية في القطاع إن الحملة أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني وتدمير . ويقول مرصد عالمي لمراقبة الجوع إن جزءا من القطاع يعاني من المجاعة.وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قالت، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة، وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة.