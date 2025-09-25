الشرطة الإسرائيلية: انفجار سيارة في تل أبيب (صورة)

وقالت الشرطة وفقا لوسائل إعلام عبرية، "تلقينا بلاغا عن انفجار سيارة في شارع لاغوارديا بتل أبيب وقواتنا موجودة في الموقع والتحقيق مستمر".



من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "جرحى سقطوا في انفجار سيارة في تل أبيب".