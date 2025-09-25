القضاء الفرنسي يدين نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي.. ما علاقة القذافي ؟

واتهم ممثلو الادعاء ، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة آنذاك على المستوى الدولي.واتُهم ساركوزي، الذي دأب على نفي التهم، بعقد صفقة مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرًا للداخلية الفرنسية، للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية المعزولة آنذاك على الساحة الدولية.يُحاكم الرجل البالغ من العمر 70 عامًا منذ يناير بتهم "إخفاء اختلاس أموال عامة، والفساد السلبي، والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".زعم المحققون أنه أبرم اتفاق فساد مع الحكومة الليبية. تدور القضية حول قضية غامضة يُزعم تورط جواسيس ليبيين فيها، وإرهابي مُدان، وتجار أسلحة، ومزاعم بأن القذافي زوّد حملة ساركوزي بملايين اليوروهات التي شُحنت إلى في حقائب سفر.ورغم الصعوبات القانونية المستمرة، وتجريده من ، أعلى وسام فرنسي، في حزيران، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.