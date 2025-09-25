الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بتسليم سلاحها ويدين جرائم إسرائيل بغزة

وطالب حركة حماس وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية، مؤكدًا أن بلاده "لا تريد دولة مسلحة".وفيما أعرب مجددا عن رفضه ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 من استهداف مدنيين إسرائيليين وأخذهم رهائن، أكد أنه ما تقوم به في ليس مجرد عدوان بل جريمة إبادة وجريمة ضد الإنسانية.وتابع: شعبنا في قطاع غزة يواجه منذ سنتين حرب إبادة جماعية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين.وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمضي في مشاريع ضم واستيطان في والضفة الغربية، معربًا عن رفضه واستنكاره بشدة فكرة إسرائيل الكبرى التي تشمل توسعا في دول ذات سيادة.وحاول عباس تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين، قائلا: 7 ملايين فلسطيني لا يزالون يعانون مرارة التهجير منذ عام 1948، مضيفا: الرئيس الفلسطيني: شعبنا يعيش تحت الاحتلال والاستيطان وسرقة الأموال والأرض.