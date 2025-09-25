لأعلى مستوى منذ 13 عاما.. ارتفاع معدلات الانتحار في دولة آسيوية

وأفادت ، نقلاً عن وكالة يونهاب، بأن عدد الوفيات في البلاد بلغ 358 ألفًا و569 حالة خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع معدل الوفيات إلى 702 وفاة لكل 100 ألف نسمة، بزيادة 1.9% عن العام السابق.وأظهرت البيانات أن تصدّر قائمة أسباب الوفاة بنسبة 24.8%، يليه مرض القلب بنسبة 9.4%، والالتهاب الرئوي بنسبة 8.4%، لتشكل هذه الأمراض الثلاثة مجتمعة أكثر من 42% من إجمالي حالات الوفاة.في المقابل، جاء الانتحار في المرتبة الخامسة بين أسباب الوفاة بنسبة 4.1%، بعد تسجيل 14 ألفًا و872 حالة، بزيادة 6.3% عن العام السابق، ما يعادل 29.1 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 2011.وأشارت الإحصاءات إلى أن الانتحار كان السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و49 عامًا، فيما حلّ ثانيًا بين الفئة العمرية في الخمسينات، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز برامج الدعم النفسي والمبادرات المجتمعية للوقاية من الانتحار.