الشك يدخل صداقة إسرائيل بأمريكا بسبب إيران ومغربي خلف القضبان بتهمة التجسس

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541900-638944070265754561.jpg
الشك يدخل صداقة إسرائيل بأمريكا بسبب إيران ومغربي خلف القضبان بتهمة التجسس
دوليات
2025-09-25 | 10:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم الخميس اعتقال مواطن يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية قادما من
المغرب
.
ويتعلق الأمر بالمواطن
يعقوب
برل (49 عاما)، للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية.
وأفاد بيان مشترك للجهتين بأن "الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية (لاهاف 433)، بالتعاون مع
الشاباك
، ألقت القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى
إسرائيل
، بعد أن كان قد عاد من الخارج لتنفيذ مهام جمع معلومات عن شخصيات إسرائيلية بارزة بتوجيه من أجهزة المخابرات الإيرانية".
وبحسب التحقيقات، تواصل برل عام 2017، أثناء إقامته في
المغرب
، مع
السفارة الإيرانية
في الرباط طالبا
اللجوء
له ولعائلته، لكن طلبه لم تتم تلبيته. وفي عام 2023، بينما كان لا يزال في المغرب، بدأ يتفاعل مع قنوات إخبارية إيرانية عبر تطبيق "تيليغرام"، وشرع منذ ذلك الحين بنشر مقالات معادية لإسرائيل والصهيونية.
وأشار البيان إلى أن "الاتصال تطور بعد نشره مقالا في يناير 2025 عقب تشييع جنازة الأمين العام لحزب الله،
حسن نصر الله
، حيث تلقى عرض تعاون من عنصر إيراني، وافق عليه فورا". وأضاف أن "برل حاول، قبل عودته إلى إسرائيل، تجنيد أشخاص داخل البلاد وخارجها لجمع معلومات استخبارية لصالح إيران، لكن محاولاته باءت بالفشل، فقرر الحضور بنفسه إلى إسرائيل بتعليمات من مشرفيه الإيرانيين".
ولتحقيق ذلك، قام برل بتجديد جواز سفره الإسرائيلي ودخل البلاد في يوليو 2025، حيث "باشر تنفيذ سلسلة مهام استخباراتية بتوجيه من
طهران
، شملت جمع ونقل معلومات عن شخصيات إسرائيلية بارزة، من بينهم
رئيس الأركان
السابق هرتسي هليفي، ووزير
الأمن القومي
إيتمار
بن غفير
"، وفق البيان.
كما أفادت
الأجهزة الأمنية
بأن المشتبه به "صور مواقع وشوارع مختلفة داخل إسرائيل، وتلقى مقابل أنشطته أموالا عبر عملات رقمية". وأكدت أن برل "كان على وعي تام بأنه يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، ويعتقد أيديولوجيا بضرورة محاربة إسرائيل والصهيونية، وأن نشاطه يهدف إلى الإضرار بأمن الدولة".
وأضاف البيان أن "
النيابة العامة
تعتزم تقديم لائحة اتهام رسمية ضد برل أمام
المحكمة المركزية
في تل أبيب خلال الأيام المقبلة"، معتبرة أن "القضية تمثل مثالا صارخا على الجهود الممنهجة التي تبذلها إيران لتجنيد مواطنين إسرائيليين في الداخل والخارج لجمع معلومات أو تنفيذ عمليات ضد إسرائيل".
يُذكر أن السلطات الإسرائيلية ادعت كشفها خلال الأشهر الماضية عن سلسلة اعتقالات لأشخاص متهمين بالتجسس لصالح إيران، في حين تعلن طهران بين الحين والآخر عن اعتقال أشخاص بتهمة العمل لحساب جهات أجنبية، من بينها
الولايات المتحدة
وإسرائيل.
ويتواصل التبادل المتصاعد للاتهامات بين الطرفين في ظل تصاعد التوتر بينهما، المتأجج بسبب الملف النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديا، بالإضافة إلى الخلافات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بتهمة التجسس لصالح إيران.. اعتقال زوجين في إسرائيل
03:07 | 2025-07-01
خلاف على أرض زراعية ينتهي بشقيق مقتول وآخر خلف القضبان
06:21 | 2025-08-25
المحتوى الهابط يضع "نتالي وهدى كوين" خلف القضبان لمدة 4 أشهر
13:22 | 2025-07-29
إيران: إسرائيل استعانت بأمريكا لإيقاف الحرب قبل تدميرها
04:37 | 2025-08-24
ايران
اسرائيل
امريكا
التجسس
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
السفارة الإيرانية
المحكمة المركزية
الولايات المتحدة
جهاز الأمن العام
الأجهزة الأمنية
النيابة العامة
حسن نصر الله
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
محليات
38.83%
13:16 | 2025-09-24
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
أمن
29.86%
09:58 | 2025-09-25
حادثة السيدية.. عائلة سائق التاكسي يتحدثون عن لحظة اغتياله مع الزبون
09:58 | 2025-09-25
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
اقتصاد
17.65%
09:28 | 2025-09-24
الدولار يغير بوصلته.. ارتفاع بعد سلسلة تراجعات في بغداد
09:28 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
13.66%
03:32 | 2025-09-24
ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
03:32 | 2025-09-24
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
الأكثر مشاهدة
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
Live Talk
بطل عراقي يتوج ببطولة العالم للمواي تاي - Live Talk - الحلقة ١٢٥ | 2025
12:30 | 2025-09-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
ناس وناس
منطقة الناعمة شرق مدينة تكريت - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-25
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
مايك السومرية
الشيخ محمد الصيهود - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٤ | season 1
16:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
جات بالليل
لعبة حية ودرج 24-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
طل الصباح
الأبراج - شنو؟ 24-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-24
اخترنا لك
صحيفة تكشف "عيوب مرعبة" في اسرائيل والسبب يمني
13:14 | 2025-09-25
الرئيس الفرنسي الأسبق: رأسي مرفوع في السجن
13:08 | 2025-09-25
ترامب: قريبون من التوصل إلى صفقة بشأن غزة
11:59 | 2025-09-25
قتلى ومصاب من "قسد" في هجوم لداعش بدير الزور السورية
11:45 | 2025-09-25
بلدان لا تهوى المقاومة.. العليمي يطالب بتشكيل تحالف دولي لتحرير اليمن من الحوثيين
10:28 | 2025-09-25
لأعلى مستوى منذ 13 عاما.. ارتفاع معدلات الانتحار في دولة آسيوية
10:15 | 2025-09-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.