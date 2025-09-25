الرئيس الفرنسي الأسبق: رأسي مرفوع في السجن

وقال خلال تصريحات صحفية: "إذا كانوا يريدون مني أنا أقضي الليالي في السجن، فسأنام في السجن ولكن رأسي مرفوع".وأضاف الرئيس الفرنسي الأسبق: "أنا بريء، وهذا الظلم فضيحة وسأطعن في قرار المحكمة بالطبع، سأتحمل مسؤولياتي وأمتثل للعدالة".وأشار ساركوزي إلى أن "الذين يحقدون علي إلى هذه الدرجة يعتقدون أنهم يهينونني، ولكنهم اليوم أهانوا ".وكانت قد أصدرت محكمة فرنسية في وقت سابق اليوم الخميس حكما بسجن ساركوزي لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007.ويشار إلى أن ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، يحاكم منذ يناير بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".وكان الادعاء الفرنسي قد طالب بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي من 2007 إلى 2012.