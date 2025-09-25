صحيفة تكشف "عيوب مرعبة" في اسرائيل والسبب يمني

ورأت الصحيفة في تقريرها، أنه بعد أسبوع من الهجوم على مدخل فندق " " في ، وفي ظل سقوط سلسلة من الطائرات المسيرة في المدينة الجنوبية، فإن الانفجار الذي وقع أمس (الأربعاء) بالقرب من مركز "مول هيم" التجاري يوضح مدى تحوّل إيلات إلى جبهة تعرض لهجمات، حيث أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا على الأقل، العديد منهم بشظايا. وتم إجلاء اثنين منهم وهما في حالة خطيرة بواسطة مروحية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، وواحد في حالة متوسطة، بينما عولج الباقون المصابون بجروح طفيفة في مستشفى يوسفتال في المدينة.وأوضح التقرير أنه منذ اندلاع حرب ، تم إطلاق حوالي 300 طائرة مسيرة باتجاه إيلات، ونجحت عشرة منها في اختراق منظومة الدفاع والتحطم في مناطق مدنية.وقال رئيس البلدية لانكري: "في مطار ، انتهى الأمر بمعجزة، دون إصابات. هذه المرة، فقد تم سماع الإنذار في الوقت المناسب وتمكن الناس من الوصول إلى المناطق المحمية، لكن الاعتراض لم ينجح. لقد طلبت تحقيقا بشأن الحادثين الأولين. وفقا لقائد الفرقة 80، كان الأمر خطأ بشريا وليس عطلا فنيا أو مشكلة في أنظمة الدفاع".