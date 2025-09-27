الطائرات الامريكية تتجهز لضرب قائمة اهداف.. ووسطاء من الشرق الأوسط يتدخلون

ونقلت شبكة "إن.بي.سي نيوز"، عن مصادر لم تسمها قولهم إن "مسؤولين عسكريين أميركيين يضعون خيارات لاستهداف مهربي داخل فنزويلا، ومن المحتمل أن تبدأ الضربات داخل حدود ذلك البلد في غضون أسابيع".

وأضافت أن "الرئيس الأميركي، ، لم يوافق على أي إجراء حتى الآن، وأن وفنزويلا تتحدثان من خلال وسطاء من الشرق الأوسط".

وأوضحت أن "الهجمات، التي قد تشمل ضربات بطائرات مسيرة تستهدف مهربين ومختبرات مخدرات، قد تتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة"، مشيرة الى ان "هذه الخطط تمثل تصعيدا، بعد أن دمرت الضربات العسكرية الأميركية ما لا يقل عن ثلاثة قوارب صغيرة قرب السواحل الفنزويلية في الأسابيع الأخيرة، ويرجح أنها قتلت جميع من كانوا على متنها".

واكد بأن "هذه القوارب كانت تهرب مخدرات متجهة إلى الولايات المتحدة"، لكن المنتقدين اعتبروا الهجمات إساءة استخدام غير قانونية للسلطة تصل إلى مستوى عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وبحسب الشبكة، فقد جدد موقفه بأن من "غير المقبول" أن تكون فنزويلا ترسل، بحسب مزاعمه، أعضاء عصابات ومخدرات إلى الولايات المتحدة.