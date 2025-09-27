مسيرات مجهولة تحلق فوق أكبر قاعدة عسكرية دنماركية

ويأتي هذا التطور بعد رصد عدة طائرات مسيرة في أجواء في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أدى إلى إغلاق بعض المطارات الدنماركية مؤقتا.وذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية أن طائرة بدون أو أكثر شوهدت أيضا بالقرب من قاعدة "كاروب" الجوية العسكرية أو فوقها وهي أكبر قاعدة عسكرية في .ورفضت تأكيد رصد الطائرات بدون طيار في "كاروب" وقالت في وقت لاحق إنه "لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي والتحقيق الجاري، لا ترغب الدنماركية في الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن رصد الطائرات بدون طيار".وكانت وكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم السبت أن رصد طائرة بدون طيار جديدة "أثار قلق مسؤولي الأمن في الدنمارك".وقال مسؤول أمني للوكالة إنه تم رصد "طائرة أو طائرتين بدون طيار" فوق قاعدة كاروب العسكرية، وسط البلاد مساء أمس الجمعة، لكن لم يتم الإعلان عن هذا الخبر إلا اليوم السبت.وأفاد المتحدث بإغلاق المجال الجوي فوق المنطقة بشكل مؤقت أمام حركة .وأدى رصد عدد من الطائرات بدون طيار مساء يوم الاثنين الماضي إلى إغلاق مطار كوبنهاغن الرئيسي لعدة ساعات. وتأثرت مطارات حجما في وقت لاحق من الأسبوع، وكلها في غوتلاند، حيث تقع مدينة كاروب أيضا.ولم تصدر السلطات الدنماركية أي معلومات بشأن المسؤول عن الهجمات بطائرات بدون طيار، على الرغم من أن الحكومة أشارت إلى "هجوم هجين".