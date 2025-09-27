الناتو يعزز وجوده في البلطيق بعد حوادث الطائرات المسيرة

وأوضح الحلف أن الوسائل الجديدة تشمل "منصات استخبارات ومراقبة واستطلاع وفرقاطة دفاع جوي واحدة على الأقل".ورفض المتحدث باسم " " الإفصاح عن تفاصيل حول الدول التي تقدم الوسائل الإضافية.وفي وقت سابق، زعمت القوات المسلحة الدنماركية أن طائرات بدون مجهولة الهوية رُصدت بالقرب من منشآت عسكرية ليلا، وذلك بعد عدة حوادث اختراق بالقرب من المطارات والبنية التحتية الحرجة هذا الأسبوع.وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن مطار كوبنهاغن، الأكثر ازدحاما في المنطقة الاسكندنافية، أغلق لعدة ساعات أواخر يوم الاثنين الماضي، بعد رصد عدة طائرات بدون طيار كبيرة في مجاله الجوي، كما أُغلقت خمسة مطارات دنماركية ، مدنية وعسكرية، مؤقتًا في الأيام التالية.يذكر أن الحلف أطلق مهمة "إيسترن سينتري" (الحارس الشرقي) هذا الشهر، لتعزيز الدفاع عن لأوروبا ردا على اختراقات مزعومة لطائرات بدون طيار روسية للمجال الجوي البولندي.كما ادعت إستونيا الأسبوع الماضي أن ثلاث طائرات مقاتلة روسية من نوع ميغ-31 خرقت مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة قبل أن تقوم طائرات مقاتلة إيطالية تابعة لـ"الناتو" بمرافقتهم للخروج.من جهتها، نفت أن تكون طائراتها قد خرقت المجال الجوي الإستوني، مؤكدة أن طائراتها كانت في مهمة مخطط لها مسبقا واتبعت مسارا غير مخالف للمجال الجوي المسموح لها، كما أكدت أن طائراتها المسيرة لم تخترق المجال البولندي.