في برلين.. اعتقال عشرات الأشخاص باحتجاجات مؤيدة لفلسطين

وجاء في بيان الشرطة: "انتقلت المظاهرة من نافورة نبتون إلى عمود النصر، بمشاركة حوالي 50 ألف شخص".

وأضاف: "أُلقي القبض على 34 شخصا، وفي الوقت نفسه، نُظمت مسيرة في حي كرويتسبيرغ، وخلال المسيرة أُلقي القبض على 38 شخصا، وأصيب 7 من ضباط الشرطة".ووفقا لبيانها، شارك حوالي 1800 ضابط شرطة لتوفير الأمن.وردد المتظاهرون عبر مكبرات الصوت هتافات مثل "حرروا فلسطين"، و"عاش التضامن الدولي"، بينما رُفعت لافتات كُتبت عليها شعارات مثل " – أوقفوا المجزرة"، و"لن يتكرر ذلك أبدا (عبارة غالبا ما تستخدم في للتأكيد على عدم تكرار جرائم النازية بحق اليهود) بالنسبة للجميع"، و"الحرية لفلسطين".