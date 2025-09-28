ملك الأردن: توافق كبير على خطة ترامب بشأن غزة

واستعرض العاهل التطورات بالمنطقة ونتائج زيارته إلى للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ووصف خلال لقائه رؤساء وزراء سابقين في ، تلك الزيارة بـ"الناجحة".وقال الملك إن " على أتم الاستعداد، كما هو ، لحماية سيادته وأمنه"، مشيرا إلى أن "الأردن يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول التي عرضها الرئيس الأمريكي على القادة العرب والمسلمين".وأوضح أن "الخطة شهدت توافقا بنسبة كبيرة"، لافتا إلى "التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة".ونوه بـ"الإجماع الدولي حول حل الدولتين كالسبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة".