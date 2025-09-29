وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تستعد لعملية عسكرية في إيران

وكتبت صحيفة " " نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع: "نستعد لعدد من السيناريوهات بينها عملية عسكرية أخرى في ".وأضاف المقال: "نفعل كل ما بوسعنا لتحقيق أفضل الشروط لوقف إطلاق النار في ".وتخيّم على الأوساط الإسرائيلية مخاوف من إقدام إيران على شن هجوم مباغت على وسط الضغوط الاقتصادية التي ستعاني منها بعد فرض "آلية الزناد" عليها.كتبت صحيفة "إسرائيل هيوم": "تنتاب إسرائيل مخاوف من أن تخطئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية التقدير بشأن إسرائيل أو تحاول الانتقام منها".وبعد دخول بند "العودة الفورية للعقوبات" حيّز التنفيذ وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، تستعد إسرائيل لفترة غير مستقرة بشكل خاص مع إيران قد تمتد شهرين، تشمل احتمال وقوع خطأ يدفع إلى شن هجوم على إسرائيل. حسب الصحيفة الإسرائيلية الناطقة بالانجليزية.